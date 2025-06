Pesaro, controlli straordinari sul lungomare: arrestato un ricercato per rapina

Pesaro, 13 giugno 2025 – Con l’arrivo dell’estate, la Questura di Pesaro e Urbino rafforza la presenza delle forze dell’ordine lungo il litorale, in particolare tra viale Trieste e il porto, per garantire maggiore sicurezza e contrastare furti e altri reati, in linea con le indicazioni emerse dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto.

Durante i controlli notturni dell’ultima serata, sono emerse due situazioni rilevanti: un 45enne italiano, su cui pendeva un ordine di custodia cautelare per rapina in concorso commessa nel Napoletano, è stato fermato e portato in carcere; un altro soggetto, di origine straniera, è stato denunciato per aver violato un divieto di ritorno nel Comune di Pesaro.

Complessivamente sono state identificate 64 persone. Nessun altro episodio degno di nota è stato registrato. I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva, con particolare attenzione alla vivibilità e alla sicurezza delle zone balneari.