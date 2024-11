"Coppia aperta quasi spalancata". Francini tra corna e riscatto

Oggi pomeriggio si apre la stagione teatrale di Urbino: dalle 17 al Sanzio va in scena ‘Coppia aperta quasi spalancata’ dal testo di Dario Fo e Franca Rame. Sul palco Chiara Francini che torna ad Urbino e Alessandro Federico, diretti da Alessandro Tedeschi. Una commedia che sta conquistando ed Europa. Una favola tragicomica che racconta cosa vuol dire stare in coppia. Fo e Rame descrivono in modo perfetto con toni divertenti, ma anche drammatici raccontando le differenze tra psicologia maschile e femminile. L’energica Antonia incarna l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite e racconta con ironia la loro "sopravvivenza" tra le mura domestiche.

Pur di continuare a stare vicino al marito, la protagonista decide di accettare l’impensabile. Così tra dialoghi e monologhi brillanti si snodano gli episodi più assurdi. Soltanto quando nel cuore di Antonia si insidia un nuovo uomo, giovane e intelligente, il marito sembra accorgersi dell’esistenza della moglie, del suo essere donna, del suo disperato bisogno di essere amata e considerata.

Le luci dello spettacolo sono di Alessandro Barbieri, la scenografia di Katia Titolo, i costumi di Francesca di Giuliano, le musiche di Setti – Pasino. La produzione dello spettacolo è di Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro Alessandro Barbieri, in collaborazione con Argot Produzioni e con il contributo di Regione Toscana. Una stagione che si apre con un 15% di abbonamenti in più. "Ringraziamo - dice l’Assessore alla Cultura Lara Ottaviani - tutti coloro che ci hanno dimostrato fiducia, acquistando gli abbonamenti 2024/2025. Significa che il programma è piaciuto e che il lavoro fatto con Amat per bilanciare l’offerta del Sanzio, puntando alla varietà e alla qualità, è stato apprezzato".

Prossimo spettacolo ‘Aspettando Re Lear’ di Tommaso Mattei, con Alessandro Preziosi, che firma anche la regia, e, tra gli altri, Nando Paone attende il pubblico il 26 novembre. La stagione del Teatro Sanzio nasce dalla collaborazione tra Comune di Urbino e Amat, con il contributo della Regione Marche e del MiC. Per acquisto biglietti: apertura Botteghino il giorno precedente la rappresentazione, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20. Nei giorni di spettacolo dalle 16 fino ad inizio rappresentazione. Per informazioni: botteghino del Teatro 0722 2281 o Amat 071- 2072.439 e biglietterie del circuito Amat e Vvivaticket.

fra. pier.