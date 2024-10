"Così la montagna ha fatto il topolino"

"Il tema della sicurezza sul lavoro torna in prima pagina quando accadono eventi tragici, ma purtroppo non si fa ancora abbastanza per tutelare la salute e la vita di chi lavora – dice Giuseppe Lograno, segretariodella Fillea Cgil di Pesaro e Urbino-. Prendiamo per esempio l’introduzione della patente a punti in edilizia. Sicuramente uno strumento che può aiutare, ma non è quello che ci aspettavamo. Possiamo dire che la montagna ha partorito un topolino: una delle criticità maggiori è che tutte le imprese partono alla pari, con un’autocertificazione e con punteggio uguale per tutti. Chi perde punti può riprenderli seguendo dei corsi e di fatto non punisce abbastanza chi non rispetta le regole. Per la sicurezza dei lavoratori andrebbero fatti più controlli".