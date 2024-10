Cultura della speranza per auspicare un mondo senza conflitti

Domani dalle ore 18 a Urbino si parlerà di costruire la pace con l’evento “All We Need is Peace“, a cura della Rete Urbinate, un gruppo di associazioni giovanili e non, capitanate da Acli, riunitesi da ormai un anno per collaborare sinergicamente in varie occasioni. Inizio alle ore 18 nella chiesa di san Francesco per riflettere e pregare sulla pace.

Ai saluti di apertura dell’arcivescovo di Urbino Sandro Salvucci, seguirà l’intervento dell’avvocatessa Laila Simoncelli, intitolato “Costruire ponti e lenire ferite: artigiani ed architetti di Pace“. Consulente presso l’ONU ed esperta di tutela dei diritti umani per l’associazione Papa Giovanni XXIII, è impegnata da anni in missioni operative per il monitoraggio della violazione dei diritti e della lotta per il disarmo. Alle 19 le realtà di giovani aderenti alla Rete Urbinate (CL, Fuci, Parrocchia Universitaria, Policoro, Rotaract Campus University, Acli, Pro Loco e Unilit) si uniranno per un momento di preghiera ecumenica con le confessioni cristiane coordinata dall’Ufficio ecumenico dell’arcidiocesi, affinché in questi tempi di buio, attraversati da numerose guerre in corso in tutto il pianeta, la speranza per la pace prenda concretamente forma e generi azioni di impegno quotidiano.

La ricerca dell’unità dei cristiani è dunque un’urgenza a cui non possiamo più sottrarci, fondamento per costruire un terreno di dialogo, di tolleranza ed accettazione, per camminare e costruire assieme una pace duratura. Al termine, ci si potrà spostare (solo su prenotazione compilando il form al link https://forms.gle/i3QsJQxkXjyWH5vM8) alla sede della Rete, presso il circolo Acli don Italo Mancini in piazza Rinascimento 7, per i saluti finali.

