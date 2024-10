Dal basket all’imprenditoria. La nuova vita di Ario Costa insieme a Confartigianato

Fa un certo effetto vederlo seduto in mezzo ai vertici della Confartigianato Ancona Pesaro e Urbino anziché fra i canestri dove si è sviluppata la sua intera carriera, prima da giocatore e poi da dirigente. Ieri il segretario Marco Pierpaoli ha annunciato che Ario Costa, che alcuni mesi fa ha lasciato la presidenza della Vuelle, è entrato a far parte della loro squadra. Si occuperà di creare sinergie tra imprese, territorio e mondo dello sport. "È un onore entrare a far parte della squadra di Confartigianato – ha detto Costa –. Il mio obiettivo sarà intercettare e mettere in rete le realtà che operano nel mondo sportivo facendo loro onoscere le opportunità che Confartigianato offre. E nello stesso tempo con le imprese del territorio lavoreremo per instaurare un dialogo che possa tradursi in occasioni di scambio, di conoscenze e collaborazioni". Non esce del tutto dalla Carpegna Prosciutto, nella quale però non ha più incarichi tecnici legati al campo: "Il mio impegno con la Confartigianato è totale – precisa Costa –, ma con la società di basket il rapporto rimane per seguire il progetto di Casa Vuelle".

Pierpaoli è apparso entusiasta della novità, che ha già suscitato curiosità nell’ambiente ("lo ufficializziamo oggi ma, siccome Ario si sta già muovendo, ho ricevuto diverse chiamate per sapere come abbiamo fatto"). E spiega: "Con l’ingresso di Costa si rafforzano la nostra presenza sul territorio pesarese e l’impegno a fianco delle imprese. In occasione dei 70 anni, l’associazione annuncia la volontà di costituire un comparto di imprese e società che operano nel mondo dello sport "per supportarle nella loro crescita, ma anche per individuare progetti e iniziative che abbiano ricadute positive sul tessuto economico e sociale dell’intera provincia e soprattutto che possano avvicinare e far appassionare i giovani alla nostra realtà associativa e al mondo del lavoro. In questo modo cerchiamo anche di rispondere a una richiesta sempre più forte delle nostre imprese che faticano a trovare collaboratori".

Il ventaglio delle possibilità in mano all’ex pivot biancorosso è ampio, come spiega Giulia Mazzarini, responsabile di Confartigianato Persone: "Avere con noi Ario è motivo di orgoglio: rappresenta quei valori di lealtà, rispetto, capacità di giocare in squadra che ANCoS Confartigianato, Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive, porta avanti nella propria attività quotidiana. Con lui entreremo anche nelle scuole con progetti mirati per coinvolgere i più giovani e aiutarli a orientarsi nel fare scelte consapevoli per il loro futuro". Intanto, ad Ancona è già partita la Scuola per genitori, un progetto di Confartigianato che nel 2025 approderà anche in provincia di Pesaro.

Elisabetta Ferri