Dal Tai chi al Miralfiore alla camminata al Foglia. Settimana a tutto sport

Anche quest’anno si terrà su tutto il territorio italiano la "Settimana Europea dello Sport". Il Comitato Uisp di Pesaro Urbino risponde all’appello con una serie di iniziative sportive completamente gratuite nei territori di Pesaro e Fano. Ecco il programma delle iniziative: da oggi a sabato Tai Chi al Parco Miralfiore di Pesaro con il maestro Antonio Gentile della Asd Accademia Nei Jia Kung Fu. Ritrovo al Bar Trattoria Sociale Utopia stasera alle 19, venerdì alle 9,30 e sabato alle 10.30. Sempre a Pesaro, domani (ore 9,30) è stata organizzata una partita di pallavolo nel campetto di via Turati e con l’occasione sarà offerto ai partecipanti un piccolo ristoro. Ultimo incontro pesarese, la Camminata Ecologica lungo il fiume Foglia prevista per sabato alle 9 con ritrovo in via Pontevecchio 39. La camminata fa parte dell’iniziativa, promossa da Legambiente, "Puliamo il Mondo" per combattere tutti insieme la piaga dei rifiuti abbandonati. La camminata è supportata da King – Find your attitude che omaggerà i partecipanti con una t-shirt tecnica ed una gymsac. A Fano nelle giornate di oggi e sabato lezioni gratuite di ginnastica dolce per adulti e anziani ai giardini della Rocca Malatestiana, dalle 9,30 alle 10,30. Le iniziative sono tutte a carattere gratuito. Per la partita di pallavolo di domani e la Camminata ecologica di sabato occorre tuttavia iscriversi tramite Whatsapp al 366 4467164.