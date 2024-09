Dall’arte alla fotografia. Gli scatti di Fabio Gostoli selezionati per un libro

Fabio Gostoli, artista e pittore attivo da anni, da qualche tempo si cimenta anche con la fotografia e i risultati non sono tardati ad arrivare. Tre suoi scatti sono stati selezionati per ’Fotogrammi Gold – Redazione di Immagini e Parole’, libro dove apparirà insieme alle foto di altri 15 artisti di tutta Italia. "Sono davvero felice - commenta Gostoli, che ha avuto anche un passato in amministrazione fino a ricoprire la carica di vicesindaco -, questa notizia è una conferma, una carezza al mio impegno, un invito a continuare a esprimere me stesso attraverso la lente, il pennello o la parola. La fotografia è una vecchia passione e trovare un mio scatto tra le pagine di un libro che contiene anche grandi nomi che ammiro e rispetto è davvero una soddisfazione. ’Fotogrammi Gold’ è una finestra attraverso cui un pubblico ampio può scorgere il mio lavoro, il mio talento, la mia passione".

Andrea Angelini