Daphne Carloni, morta a 9 anni a Candelara. La mamma: “ha donato gioia a tutti”

Candelara (Pesaro), 22 gennaio 2025 – Morire improvvisamente a nove anni, per continuare a vivere, nel cuore, nei sorrisi e nei volti di chi l’ha conosciuta e che la porterà sempre con sé. Se n’è andata così, due giorni fa, Daphne Carloni, nove anni, residente a Santa Maria dell’Arzilla.

Una bimba che è vissuta troppo poco, ma intensamente, cercando di superare ogni giorno i suoi problemi con la gioia che ora squarcia il dolore per aprire nuovi orizzonti: quelli di una esistenza che non si spegne perché troppo viva, troppo coinvolgente, troppo positiva per estinguersi. Daphne frequentava la scuola elementare di via Fermi ed era un po’ il cuore pulsante della sua famiglia, di papà Luca, della mamma Michela e delle sorelle Pamela, Diletta e Martina.

Una presenza gioiosa che ogni giorno ha saputo dispensare serenità e speranza nonostante i suoi problemi fisici: “Voglio ricordare mia figlia così – dice la mamma Michela – non come una pena, ma come una gioia. Daphne è stata capace di donare alla nostra famiglia felicità e amore. Non solo a noi, ma anche agli amichetti di scuola e a tutti quelli che l’hanno conosciuta. In queste ore stiamo ricevendo tanti messaggi di amore da tante persone da diversi luoghi e non potrebbe essere altrimenti, perché Daphne è stata amore per tutti noi. Un grande dono, una gioia che va al di là dell’esito fatale e che continuerà ad esserci a fianco”.

Proprio per questo l’associazione che era stata a lei dedicata, continuerà a fare del bene per i bambini che hanno problemi di salute. La notizia ha suscitato vasto cordoglio in tutta la comunità di Candelara. La Pro Loco locale con un messaggio ha manifestato la sua vicinanza alla famiglia per la perdita della bimba.

“Conoscevo Daphne – dice il parroco di Candelara don Giampiero Cernuschi – una bambina solare, allegra, positiva, che aveva una grande sensibilità nel capire e nel farsi capire da tutti. Una bimba che ci ha trasmesso una forza straordinaria con cui ha affrontato la sua situazione e che resterà per sempre dentro tutte le persone che l’hanno conosciuta e che ne hanno condiviso il cammino in questi anni”. Oggi alle 21 nella chiesa di Candelara si pregherà per lei con il Santo Rosario. Domani alle 15 il funerale nella stessa chiesa, nel cui cimitero vicino Daphne riposerà di fianco al fratello Nicholas: là dove la collina guarda il mare, là dove il sole non si spegne mai.

d. e.