Delegazione austriaca alla scoperta del tartufo

Intensa ‘Truffle Adventure’ ad Acqualagna per una delegazione austriaca. Sua maestà il Tartufo Bianco, a pochi giorni dal grande debutto della 59^ Fiera Nazionale, è pronto a prendere per la gola turisti e visitatori da tutto il mondo. Direttamente dalla capitale viennese, giornalisti delle maggiori testate della stampa austriaca e top chef di alcuni tra i migliori e più importanti ristoranti, accompagnati dall’imprenditore Luca Miliffi dell’azienda Miliffico, specializzata nell’export agroalimentare Made in Italy, sono stati accolti dal sindaco Pierluigi Grassi e dalla consigliera Laura Sabbatini, prima di visitare il Museo del Tartufo, uno dei pochi musei ad occuparsi di tartufo a 360° e uno dei primi musei ad essersi proiettato nel futuro della cultura, trasformando in realtà concreta, comprensibile e a portata di mano un universo di tradizioni preziose – dalla storia alle leggende, dall’alchimia alla cucina. La delegazione è stata condotta in una tartufaia per un racconto affascinante sul mondo del famoso Tuber Magnatum Pico, ma anche su un luogo che tramanda da generazioni usanze e tradizioni che si vanno ad intrecciare a pratiche moderne e innovative. La visita a cura del presidente dell’Associazione Nazionale Conduttori Tartufaie, Sabatino Di Giamberardino si è chiusa all’Abbazia di San Vincenzo al Furlo e nel vicino Chiosco da Cesare Martelloni, per una degustazione finale buonissima di crescia e porchetta al tartufo preparata dal macellaio Luigi Giannotti.

am.pi.