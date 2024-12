Di Paola, giocate sopraffine. Pucciarelli è un trascinatore

Vukovic 6: amante del brivido. Poco impegnato tra i pali rischia qualcosa in fase di prima costruzione

Bove 6: Affidabilità garantita. Determinato, grintoso, attento. Finisce esausto un match impeccabile (dal 30 s.t° Neri: n.g)

Palomba 6: gestisce al meglio le avanzate offensive rossonere non facendosi mai trovare impreparato.

Coppola 6,5: Dominante. In fase difensiva limitata magistralmente il centravanti rossonero Turco vincendo tutti i contrasti individuali

Peixoto 6: prova a rendersi pericoloso in avanti senza però mai concedere nulla in fase difensiva

Pucciarelli 7: Trascinatore. Con i suoi tocchi vellutati eleva il livello della manovra biancorossa

Paganini 6,5: solita partita di prestigio la sua. Lega con sapienza i reparti. Chiama inoltre alla parata in tuffo Nava all’ora di gioco. (dal 37°s.t Tavernaro 6,5: entra subito in quinta)

Orellana 5,5: In difficoltà .Cerca di mettersi in mostra in entrambe le fasi senza però riuscire mai a trovare il giusto guizzo. In fase di copertura trova in Bozzolan uno scomodo cliente. (dal 1°s.t Okoro 7: è l’uomo della svolta. A pochi istanti dal suo ingresso in campo ha nei piedi la prima grande palla gol della gara).

Di Paola 8: Mago. Sono le sue giocate sopraffine quelle che impensieriscono maggiormente il Milan. Fornisce due cioccolatini ad Okoro nella ripresa solo da scartare.

Cannavò 7: Decisivo. Dopo un partita in cui viene ben contenuto dalla difesa rossonera in sistematico raddoppio su di lui, tramite uno stupendo tiro a giro al 42° della ripresa fa esplodere il Benelli (dal 45 s.t Ceccacci:n.g)

Nicastro 6: Generoso. Pur trovando pochi sbocchi in avanti si spende costantemente per la causa, aiutando spesso i compagni anche in fase difensiva

MILAN FUTURO Nava5,5, Coubis 6, Minotti 5,5, Zukic5,5, Bozzolan 6,5; Sandri 5,5, Stalmach 5,5(dal 30 s.t Hodzic n.g); Fall 6,5, Sia 5,5(dal 30’ s.t Omoregben.g), Traore 6,5; Turco 5(dal 30° s.t Longo 6,5)

Arbitro: Mauro Gangi di Enna: 5,5. Scelta molto discutibile quella di non intervenire in occasione del gol di Okoro propiziato da un contatto ai limiti della regolarità tra Di Paola e il portiere avversario Nava.

Lorenzo Mazzanti