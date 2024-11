Diabete: screening gratuiti in piazza

Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Diabete. Per l’occasione, il Comune di Pesaro tingerà di blu, colore simbolo dell’iniziativa, la fontana di piazzale Matteotti e i portici di via San Francesco. "Un piccolo gesto – spiega l’assessore Luca Pandolfi – per dare un segnale di sostegno alle persone affette dalla malattia e ai loro familiari e per sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo una patologia in continua crescita, che conta oggi circa 4 milioni di italiani affetti da diabete conclamato, un milione di persone che hanno il diabete ma non ne sono a conoscenza e circa 1 milione e mezzo di persone in pre-diabete". Per questo, aggiunge Pandolfi, "è fondamentale l’operato di tutte le associazioni e dei volontari che le compongono che impiegano tempo e risorse per creare maggiore conoscenza sul diabete, per sensibilizzare gli enti a un migliore e più efficace funzionamento delle strutture sanitarie e per promuovere iniziative legislative in tal senso".

Lo farà, sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, in piazza del Popolo, l’Associazione Diabetici Pesaro presente con gazebo informativi (messi a disposizione dal comitato di Pesaro della Croce Rossa e del gruppo comunale della Protezione Civile) in cui sarà possibile fare uno screening gratuito della glicemia per valutare il rischio di sviluppare il diabete e una consulenza medica qualificata insieme ai medici della Diabetologia di Pesaro, infermieri dell’AST, della nutrizionista Michela Meneghello e dei volontari.

l. d.