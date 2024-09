Domani festa di S. Terenzio: tutte le messe

In occasione delle celebrazioni per il santo patrono San Terenzio, che si svolgeranno domani 24 settembre, ecco il programma degli appuntamenti liturgici che si terranno in Cattedrale: sante messe alle ore 8, 9, 10.15, 11,30 e 18. Inoltre alle 16,30 celebrazione dei Vespri e alle 17 processione per le vie del centro con l’urna di San Terenzio percorrendo: vie Rossini, Marsala, Partigiani, Bertozzini, piazzale 1° Maggio, via Cartella, corso XI Settembre, vie Mazzini e Passeri, piazzale Lazzarini, via Branca, piazza del Popolo, via Rossini. Alle ore 18 solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo, monsignor Sandro Salvucci. Verranno ricordati i 25i, 50i e 60i di Ordinazione sacerdotale e professione religiosa. In occasione della festività di San Terenzio, il Museo Diocesano rimarrà aperto, con ingresso gratuito, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16 alle 19.

l.d.