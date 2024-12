Due panchine nuove in piazza Redi. Gli anziani ringraziano

Piazza Redi l’arrivo di due panchine nuove di pacca, sabato scorso, sono state accolte con entusiasmo da tutti e in particolar modo dalla signora Mirella Tombesi, classe 1947, che le aveva richieste al sindaco a nome dei "grandi" che frequentano piazza Redi, soprattutto d’estate.

"Noi anziani – osserva Tombesi – in Piazza Redi passiamo ore intere. E’ un luogo a noi caro, utile a socializzare. Ci capita di ridere e anche di cantare insieme, come voi stessi avete scritto sul Carlino. Dopo un po’ però la schiena, a stare in piedi, fa male. La panchina è utilissima a scaricare il fastidio. Fino a quando ne abbiamo avuta una soltanto ci siamo seduti a turno". Tra l’articolo sul Carlino, l’interessamento del consigliere comunale Riccardo Bernardi e la determinazione del sindaco Andrea Biancani, la signora Tombesi è riuscita a sensibilizzare in modo efficace sull’esigenza. Fatto sta che sabato pomeriggio sono arrivate due panchine nuove di pacca che vanno ad aggiungersi alle già esistenti sei presenti nella piazza.

"Voglio ringraziare il sindaco Biancani che mi ha ascoltata – osserva Tombesi –: non ho fatto questa richiesta per me, ma per tutti i vecchietti che frequentano Piazza Redi. Ora, nei mesi rigidi ci rintaniamo nel bar Redi, grazie alla disponibilità dei titolari. Ma quando torneranno le giornate estive quelle panchine saranno sfruttatissime da tutti noi. Ringrazio anche il giovane Riccardo Bernardi che mi ha aiutata ad ottenere questo risultato. I fiocchi di tulle rossi che ho messo sulle panchine a segnalare l’atteso regalo sono stati donati per l’occasione dalla merceria Mary. Piazza Redi è, proprio una bella comunità".

"Nel bilancio di previsione – conferma Bernardi – ci sono 500mila euro per completare i lavori di riqualificazione di Piazza Redi".

Solidea Vitali Rosati