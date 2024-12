Economia e cultura. Il Bramante Genga ospita Zangari

ll legame tra economia e cultura e la sua rilevanza per uno sviluppo sostenibile del territorio sono stati, ieri, al centro del seminario organizzato, ieri, dall’istituto Bramante Genga. La cultura come incide nella realtà? "E’ un sentire dell’anima, ma anche sviluppo economico. Ne sono esempi internazionali il “Community Based Turism“ quale nuova frontiera illustrata dall’esperto di sviluppo turistico Gilberto Zangari, e grandi eventi musicali come il Rossini Opera Festival che dal 1980 dà lustro a Pesaro attirando migliaia di turisti, come ha testimoniato il direttore, Cristian Della Chiara. In foto la preside Biagini con gli ospiti.