Effetti speciali in stile fanese sulla piattaforma "Disney +"

C’è anche un po’ di fanesitudine in "Uonderbois", miniserie tutta italiana ambientata a Napoli (una sorta di Goonies in salsa partenopea zeppo di rimandi, citazioni ed effetti speciali) uscita sulla piattaforma Disney+. Uno di questi affascinanti effetti è l’invecchiamento dell’attrice Serena Rossi che nella serie interpreta il ruolo di un personaggio (foto) chiamato per l’appunto "La Vecchia". Un invecchiamento opera della maestria di due fanesi, affermati esperti degli effetti speciali per il cinema: il 50enne Andrea Giomaro (detto Gommo) e il 39enne Andrea Eusebi. "Ci è stato richiesto di realizzare un invecchiamento su Serena Rossi mentre la produzione era già in corso – rivela Giomaro –. Purtroppo si erano verificati dei contrattempi con le protesi che stavano usando precedentemente e sono stato contattato per risolvere il problema poco prima di Natale 2022… Per la befana avremmo dovuto rifare tutto il trucco da capo, scultura e stampi per ricominciare a girare subito dopo la pausa natalizia. Così ci siamo rovinati le feste ed abbiamo fatto questa follia, riuscendo a consegnare, poi sono stato per un pò a Napoli ad applicare le protesi frutto del lavoro di laboratorio. Ci sono voluti 2 anni prima di vedere il risultato... ma sembra ne sia valsa la pena". Un successo professionale che arriva poco dopo aver visto un’altra opera dei due fanesi nelle sale cinematografiche: nel film di Sorrentino "Partenope" infatti hanno partecipato alla produzione di protesi, trucchi, bambolotti e soprattutto un gigantesco bambino-medusa. Intanto il dinamico duo si sta preparando per un nuovo appuntamento in programma per il 30 dicembre. "Visto che sta per uscire nelle sale il remake di Nosferatu, che è un film importantissimo – conclude ‘Gommo’ –, ho voluto scrivere uno spettacolo teatrale per omaggiare questo personaggio, il mondo del cinema e l’arte in generale...".

Tiziana Petrelli