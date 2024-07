Fano Jazz by the sea batte il ritmo. Musicisti da ogni angolo del mondo

E’ partito il conto alla rovescia della 32esima edizione del Fano Jazz by the Sea. Si comincia sabato 20 dall’Arco d’Augusto con "The Next Movement" per proseguire con i sei concerti sul main stage della Rocca Malatestiana, fino ad arrivare agli appuntamenti alla ex Chiesa di San Francesco e alla Pinacoteca San Domenico, per arrivare alla Spiaggia di Sassonia con il suggestivo concerto all’alba (domenica alle 5 all’ex Anfiteatro Rastatt), senza dimenticare il Jazz Village. Alla Rocca si comincia domenica alle 21,30 con Richard Bona e Alfredo Rodriguez, coadiuvati dal batterista Michael Olivera. La sera dopo sarà la volta di Dhafer Youssef. Martedi 23 luglio toccherà al trio del pianista di origine armena Tigran Hamasyan. Novità assolute per il Festival saranno Ana Carla Maza e Daniel Garcia. Venerdi 26, toccherà chiudere il ciclo ai rinnovati The Bad Plus, ovvero al bassista Reid Anderson e al batterista Dave King, cofondatori del gruppo, affiancati dal sassofonista Chris Speed e dal chitarrista Ben Monder, quest’ultimo partner di David Bowie nel suo album Blackstar.

ti.pe.