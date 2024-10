Fano, l’impero Proloco. Tutti alla corte di Treponti

Il Comune di Fano e in particolare l’assessore Lucarelli ha affidato in soli due anni 441mila euro alla Pro loco di Treponti, di cui era stato presidente. Ora c’è sorpresa dopo la nostra inchiesta sul fatto che nessuno in quel momento si fosse posto il problema dell’opportunità.

Non solo: alla presidenza della Proloco subentrò il socio in affari di Lucarelli (hanno insieme una ditta di noleggi) Gino Bartolucci e nemmeno questo suscitò domande mentre otteneva affidi diretti. Parliamo della Proloco Fanum Fortunae che da piccola cooperativa dispersa tra i campi di Chiaruccia è diventata un’industria degli eventi fanesi, grazie in particolar modo al Comune di Fano. Campi sportivi, un bar, un ristorante capace di sfornare oltre 300 pasti, cinema e teatro all’aperto con una programmazione di circa un centinaio di spettacoli l’anno: nel piccolo impero creato da Gino Bartolucci a Treponti (su un terreno comunale ottenuto gratuitamente) non manca niente. Tant’è che l’ex sindaco Seri indicava spesso quel luogo di Chiaruccia come il più adatto per costruirci tante opere pubbliche: dall’ospedale unico, alla nuova caserma dei vigili del fuoco, passando per il palazzetto dello sport da 3mila posti. Un talento imprenditoriale indiscutibile, quello del presidente Gino Bartolucci. Un percorso avviato precedentemente al rapporto d’affari di Bartolucci con l’ex assessore Etienn Lucarelli e alla discesa in campo di quest’ultimo (solo per il Natale concessi 34.380 euro nel 2019 ai 100mila del 2023), quando ad erogarli era

l’assessore Lucarelli. Ma è indubbio che quei 440 voti con cui Lucarelli è stato eletto nel 2019 provengano dal mondo del volontariato che la Pro Loco (500 soci) ha saputo valorizzare, facendo emergere alcune figure che hanno ruoli di spicco in città. Anche Seri (già presidente Avis Fano) ne è un esempio. Una tendenza che negli anni è cresciuta, alimentando nuovi appetiti imprenditoriali, che hanno portato una cordata di soci guidata da Bartolucci e legata alla cooperativa Treponti ad "acquisire" Fano tv.

Nel settembre 2022, infatti, il giornalista Marco Ferri, editore e direttore responsabile, lascia l’emittente che fondò nel 2005 e l’esperienza editoriale viene rilevata da Bartolucci con Stefania Bernabucci (presidente dell’associazione ‘Tra le Note’), Michele Brocchini (presidente dell’associazione ‘Il Paese dei Balocchi’ che fino a poco prima era stato tesoriere della Pro Loco e attualmente è membro del Cda della Bcc, del Cda della Fondazione Teatro e presidente del Rotary Club Fano, oltre ad avere una piccola quota societaria in Radio Esmeralda), Saverio Olivi (presidente del C.B. Club E. Mattei, ovvero la Protezione Civile di Fano), Arido Severi (titolare dei Supermercati Primavera csnc, ovvero Conad Sant’Orso e San Lazzaro), Michele Sorce (imprenditore edile della GM Costruzioni srl, ex appalti a Pesaro per il vecchio palasport ed a Fano per la nuova piscina finanziata dalla Fondazione Carifano ed anche impegnato nel sociale con Openhouse), Roberto Taus (della famiglia dei noti costruttori) e Giancarlo Torcoletti (titolare della Tecnoelettronica e presidente dell’Atletico Alma di calcio 5). Ma quella del presidente della coop Treponti, che da ben 30 anni amministra in maniera esclusiva, è stata una continua ascesa: di interessi in tanti ambiti e di monopolio in alcuni di questi. Ad esempio: a Fano, se si vogliono noleggiare attrezzature per l’organizzazione di feste (tavoli, sedie, gazebi, palchi mobili) bisogna andare a Treponti.

E se si allarga lo sguardo a tutta la provincia, nel campo delle feste, l’associazione di promozione turistica fondata da Bartolucci nel 2005 è il fornitore più competitivo. Per i soci Pro Loco poi, i prezzi di listino sono ulteriormente scontati. Per questo all’interno sono confluite 24 associazioni del territorio, ognuna delle quali organizza sagre ed eventi affittando l’attrezzatura a Treponti. E tutte percepiscono piccoli contributi comunali, concessi dall’ex assessore Lucarelli, già presidente della Pro Loco.