Fermignanese tallonata da Jesi che soffia sul collo

In vetta a respirare aria buona c’è sempre la Fermignanese, ma si è avvicinata la Jesina e ora la distanza tra le due è di un solo punto. Terzo posto per il Vismara (a meno 3 dalla capolista). Dopo 11 partite tra la vetta e la coda, dove staziona l’Appignanese, la differenza è di 17 punti.

Il derby tra la capolista e la Pergolese è finito a reti inviolate. "Partita un po’ sottotono da parte nostra – spiega il mister della Fermignanese Simone Pazzaglia- soprattutto per merito della Pergolese che ci ha chiuso bene tutti gli spazi concedendoci poche occasioni da goal".

Pari e patta anche nel derby tra il Sant’Orso e il Tavullia Valfoglia con quest’ultimi ad occupare il quinto posto della graduatoria. Buon pari anche se con rammarico (un rigore sbagliato e altre opportunità per chiudere il risultato) per il Villa San Martino in quel di Sassoferrato Genga. Quinta vittoria stagionale e seconda consecutiva per il Vismara. Il successo questa volta è arrivato con il Barbara Monserra. "Un bravo ai ragazzi per questa bella vittoria - commenta il trainer dei pesaresi Pierangelo Fulgini - perché non era affatto facile contro una squadra a caccia di punti come il Barbara".

La dopppietta di Filippo Pagliardini a Maiolati Spontini ha riportato il sorriso (e i punti) in casa del Lunano. Un successo importante per il morale e per la classifica, che interrompe un periodo negativo e dà la prima gioia vera al neo mister Manfredini. Ora nel prossimo turno Pagliardini e compagnia ospiteranno il Marina che grazie alla doppietta di Pierandrei ha battuto il Gabicce Gradara. Sarà quindi anche una sfida tra bomber.

Caduto a Marina il Gabicce Gradara che veniva da due vittorie consecutive.

La squadra della settimana. 1)Sollitto (Marina), 2)Semprini (Gabicce Gradara), 3)Marzioni Sassoferrato Genga), 4)Fontana (S.Orso), 5(Passeri (Tavullia Valfoglia), 6)Del Pivo Vismara 2008), 7)Bartomioli (Villa San Martino), 8) Petrucci (Pergolese), 9)Stampella (Vigor Castelfidardo),10) Bozzi (Fermignanese), 11)Pagliardini (Lunano).All. Pierangelo FulginI (Vismara). Arbitro Negusanti di Pesaro (Biagio Nazzaro –V.Castelfidardo).

Amedeo Pisciolini