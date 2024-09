Fermignano pronta a salire in sella. C’è il Palio del biciclo ottocentesco

Puntuale come sempre, a inizio settembre torna il Palio del biciclo ottocentesco a Fermignano. l’evento è organizzato dalla Pro loco in collaborazione con le associazioni e il Comune di Fermignano. Tanti sono gli appuntamenti, da venerdì a domenica, che animeranno il fine settimana con la finalissima dedicata alla gara, domenica dalle 16.

Il programma. Domani, dalle 17, si apre con il mini luna park ai giardini Bramante, che rimarrà attivo fino a domenica, e l’inaugurazione della mostra ‘Il valore del silenzio’ a cura di Luca Florio al museo dell’architettura, mentre alle 19.30 ci sarà l’apertura delle cantine del biciclo. In pizza Garibaldi, alle 21.20 lo spettacolo comico gratuito del duo perugino ‘I 7 Cervelli’, a seguire musica nelle cantine.

Il sabato si apre con il mercato di oggetti vintage e artigianato in via Martiri della Libertà e mercatino delle pulci e pesca missionaria in corso Bramante. La piazza, dalle 18, si animerà con l’esibizione di ‘Biketrial Vadese Crew’ a cura di Alessandro Allegretti, Alan Cappellacci e Alex Guerra mentre dalle 19.30 ci sarà l’apertura delle cantine. Alle 21.30 piazza Garibaldi ospiterà lo spettacolo gratuito ‘Il sogno di un clown - light sensation show’ a cura di Sasselles Show.

Domenica sarà una giornata intensa. Si parte dalle 9 con la terza escursione sul monte Pietralata in mountain bike organizzata dal gruppo sportivo Mondo Bici, con ritrovo in Piazza Garibaldi; dalle 10 apriranno i mercatini, la mostra al museo dell’architettura e la pesca missionaria e dalle 12 si attiveranno le cantine per pranzo. La gara si avvicina e quindi alle 17 ci saranno le batterie eliminatorie del Gran premio del biciclo ottocentesco a cui, alle 17.45, seguirà l’esibizione del gruppo ’Cingoli 1848’ in piazza Garibaldi e alle 18 quella gruppo ‘Tamburini di Treia’ per arrivare alla finale della gara alle 18.15. Prima della proclamazione dei vincitori, alle 19 ci sarà l’esibizione del concerto ottocentesco del biciclo a cui seguiranno le danze tradizionali de ‘Li Matti di Montecò’ e apertura delle cantine dalle 19.30. Molto suggestiva sarà la sfilata del corteo storico, in centro, dalle 16 con i 21 concorrenti, la giuria e i gregari. Il programma completo si può consulare su proloco-fermignano.it.

fra. pier.