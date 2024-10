Festa al Golden Beach. Ha spento 30 candeline

Il Golden Beach, per tutti il "bar del moletto", compie i primi 30 anni di attività. "Complimenti ad Andrea e Luca per questo traguardo e per portare avanti una storia di famiglia che ha fatto crescere lo spirito di accoglienza della città" hanno detto il sindaco Andrea Biancani e il vice Daniele Vimini, nel fissare la targa celebrativa nel banco del locale di viale Zara. Il Golden Beach nacque tre decenni fa, dopo i 22 anni di attività del Ristorante Moletto aperto da Patrizio e Manuela. Ora a gestirlo sono i figli Andrea e Luca Bacchiocchi, supervisionati da mamma Manuela.