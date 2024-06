Festa della Repubblica. Cerimonia in piazza e in Prefettura

Oggi si celebra il 78° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. Alle 9 la deposizione della corona al cimitero, alle 10 in piazza del Popolo lo schieramento dei Corpi militari e civili con i vigili del fuoco che srotoleranno il tricolore. Poi il prefetto leggerà il messaggio del Presidente Mattarella. Alle 11 nel Salone Metaurense della Prefettura e in diretta streaming dall’Alusfera, la consegna di 13 onorificenze a cittadini meritevoli. Poi concerto offerto dal Conservatorio. Alle 18 in piazza la "Festa della Repubblica degli studenti".