Festa dell’aquilone, oggi la gara. Ecco chi ha vinto le sfide in Fortezza

Gli aquiloni sono saliti in cielo ieri pomeriggio a Urbino. La sessantanovesima edizione della Festa dell’aquilone è già entrata nel vivo. Il campo da gioco per le batterie di anterpima della gara, ieri pomerigigo, è quello che un tempo si usava per la disputa decisiva: il parco della Fortezza Albornoz. Elezione di Miss Cometa, conquistata dalla bravura di Francesca Torcaso, 37 anni della contrada di Hong Kong, che ha vinto 4 gare sulle 5 a cui ha partecipato. Poi miglior aquilonista dell’anno a Filippo Rossi, 26 anni di Piansevero che ha partecipato per la prima volta. La gara per il più giovane aquilonista è stata ripetuta, a incassare il trofeo è stato ancora Hong Kong con Andrea Valenti di 12 anni e alla sua secoda gara. Le emozioni non sono mancate ma il vero clou sarà oggi al campo da volo delle Ceane, a Ca’ Mignone, dalle 16. Come sempre sarà disponibile il servizio di navetta gratuito per rendere più fluida la percorrenza: l’associazione delle Contrade con Urbino Servizi e il Comune che organizzano l’evento e la collaborazione di Ami: dalle 13.30 a Porta Santa Lucia ogni 15 minuti. Poi dopo la gara e l’assegnazioni dei punteggi da parte della giuria la festa prosegue. La contrada vincitrice della 69esima edizione del Trofeo Città di Urbino sarà decretato, dalle 20.30, dopo la tradizionale cena in piazza Rinascimento. Durante la gara sarà fondamentale la cronaca e l’animazione di Bianca Maria Berardi, Luca Bastianelli e Peppe Biancalana. Tutti gli aggiornamenti sulla gara sui social ’Festa acquilone Urbino’. L’evento è gratuito.

Francesco Pierucci