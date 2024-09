Festa dell’Unità: la Schlein chiuderà domenica alle 17.30

Scatterà domani pomeriggio alle 18 la Festa regionale dell’Unità a Baia Flaminia. E lo farà subito col botto, perché dopo i primi due appuntamenti pomeridiani, alle 20.30 è previsto il confronto tra l’eurodeputato Matteo Ricci e Matteo Renzi, che torna per la prima volta a una Festa dell’Unità da quando ha lasciato il partito. "I preparativi sono già in corso– scrive il Pd in una nota – con i nostri volontari al lavoro per allestire le strutture che ospiteranno i 66 ospiti e 18 intervistatori previsti nei 23 dibattiti in programma. Oltre ai dibattiti, ci saranno momenti di musica e buon cibo per garantire un’esperienza completa e coinvolgente".

Una piccola variazione nel programma: l’intervento della segretaria Elly Schlein è stato anticipato alle ore 17,30 di domenica 1 settembre.