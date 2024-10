Festa di fiori e colori. Al mare torna la tradizione

Viale della Repubblica torna ad accogliere la "Mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali" in programma dal 4 al 6 ottobre, dalle ore 8 alle 20, il sabato fino alle 22, a ingresso libero. "Tra le manifestazioni più antiche di Pesaro – dice il sindaco Andrea Biancani –, la Mostra ha sempre regalato vivacità e dimostrare la professionalità degli espositori. E’ bene che questa festa torni ogni anno. Un grazie ai florovivaisti e agli altri professionisti del settore".

Professionisti che sarà possibile incontrare tra i bancali di viale della Repubblica e sul palco di piazzale della Libertà, come spiega l’assessora Francesca Frenquellucci: "Dal 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco d’Assisi i visitatori potranno acquistare piante e fiori di ogni tipo. Essendo Pesaro Capitale italiana della cultura abbiamo aggiunto una serie di appuntamenti dedicati all’informazione e alla divulgazione di buone pratiche insieme ai professionisti del settore e studenti dell’istituto agrario Cecchi che saliranno sul palco in piazzale della Libertà attorno al quale sarà allestito il mercatino degli hobbisti". Nel palco si alterneranno (la mattina dalle 10 alle 12, il pomeriggio dalle 14 alle 18) le iniziative e dimostrazioni, dedicate alla tutela del verde e dell’ambiente. Si inizia il venerdì, "con gli apicoltori del territorio – precisa Franco Florio di "Garden Center Florio" – che proporranno degustazioni e illustreranno il lavoro delle api. Il sabato, sarà il momento dei docenti e degli studenti dell’istituto Cecchi che daranno informazioni sulla scuola e sui prodotti coltivati quali vino, olio, farine, ciclamini". Olivio Dominici di Garden Plan ha presentato il programma della domenica "dedicato, dalle ore 14 alle 18, all’esposizione delle piante del Club Bonsai ’88 Pesaro, che conta 35 soci presenti a turno per insegnare come si potano queste piante acquistabili presso gli espositori". Espositori che, per la 70ª edizione, contano: 2 produttori di terrecotte (Antiche Terrecotte di Berti Fabrizio di Deruta di Perugia e Terrecotte Pandolfi di Fossombrone); 3 apicoltori (Gabannini, Lucchetti e ta dei fiori, Garden Plan, Floral Designer Florio, Azienda Godano, Magia di Luce, Azienda Stradella, Piersanti Umberto, Reverde Regini Garden, Azienda Montevecchio, Evergreen, Giardino di Santa Maria, Diego De Marco e Vivaio Marco Strapazzini). Numeri che confermano "la grande partecipazione del territorio a questo evento", puntualizza Marina Vagnini, responsabile Attività Economiche. Presente anche Evelina Anniballi, presidente IX Commissione consiliare:

"E’da quando sono piccola che partecipo alla Festa dei Fiori, che quest’anno sarà ancor più ricca per l’anno della Capitale". Montaggio e allestimento stand avranno inizio da stamani, giorno da cui saranno validi i divieti di sosta in viale della Repubblica e la chiusura al traffico della stessa via, nel tratto compreso tra la Statale 16 (viale della Vittoria) e viale Trieste. Previsto il divieto di circolazione anche in viale Trieste nel tratto tra via Vaccai e via Lanfranco, (che, nella parte finale tra viale Trento e Trieste avrà senso di marcia invertito per consentire di raggiungere la Ztl mare tra piazzale della Libertà e via Ninchi).

Luigi Diotalevi