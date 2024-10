Festival Gad, si parte con ogni attenzione per i giovani. Domani giornata sull’adolescenza col prof Nardone

Da domani al 27 al Teatro Rossini torna il Festival Nazionale d’Arte Drammatica, Gad, arrivato alla 77ª edizione e diretto da Cristian Della Chiara. La manifestazione si inaugura con una giornata dedicata alle problematiche dell’adolescenza curata dallo psicologo, psicoterapeuta e coach Giorgio Nardone. Il Teatro Rossini ospiterà tre incontri aperti ad ingresso gratuito, nel corso dei quali il professore Nardone guiderà lo spettatore a scoprire come poter dirigere strategicamente l’agire verso la realizzazione dei propri desideri. Questo è il programma della giornata: alle 10,30 “Adolescenza in bilico: chi sono gli adulti di domani“; alle 18, nella Sala della Repubblica “Le psicopatologie emergenti: come strategicamente affrontarle e risolverle“; alle 21 “La paura di vincere: come aggirare il più subdolo dei nostri limiti“.

Giorgio Nardone, psicologo, psicoterapeuta e coach, è considerato la figura di maggior spicco della tradizione della scuola di Palo Alto. Internazionalmente riconosciuto, in ambito clinico ha messo a punto tecniche terapeutiche innovative e protocolli di trattamento specifici, alcune delle quali vere e proprie “best practices“ della psicoterapia, come nel caso dei disturbi fobici ossessivi e compulsivi e dei disordini alimentari. Da decenni tiene conferenze e seminari specialistici in ambito clinico, manageriale, artistico e sportivo e ha presentato sino ad ora il suo lavoro in oltre 36 paesi. Coordina l’evento Elisa Balbi, psicologa, psicoterapeuta, responsabile dello studio di terapia breve strategica di Pesaro e collaboratrice diretta del prof Giorgio Nardone. Da martedì inizierà il programma più strettamente teatrale, con gli eventi in concorso, i fuori concorso e del Festival Gad Ragazzi: il primo appuntamento, martedì 15 alle 21, sarà con il Teatro delle Ombre Aps che metterà in scena “I bei tempi“ di Aureliano Delisi nell’ambito di Vetrina Capitale, sezione fuori concorso dedicata alle compagnie teatrali pesaresi. Dunque alla stessa ora anche gli altri due appuntamenti. Mercoledì 16 con La Piccola Ribalta Aps che si misurerà con “La piccola città“ di Thornton Wilder, e martedì 22 col Teatro Accademia con “La pietra più preziosa“ di Claudio Montella.

b. t.