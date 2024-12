Fiamme e terrore a “Urbino2“. Un ustionato finisce in ospedale

Fiamme e terrore a “Urbino2“. La squadra dei vigili del fuoco di Urbino è intervenuta intorno alle ore 4 di venerdi mattina per l’incendio in un appartamento al primo piano di un complesso residenziale composto da otto abitazioni. Quattro le persone evacuate che si trovavano all’interno dei 3 appartamenti coinvolti. Uno di loro, che era solo nell’appartamento da cui è divampato il rogo, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Urbino per aver riportato lievi ustioni agli arti inferiori.

L’uomo è rimasto in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto anche i carabinieri che stanno indagando sulla dinamica dell’incendio e sull’origine delle fiamme. Secondo le prime ricostruzioni potrebbe essersi trattato di un malfunzionamento della stufa a gas. I militari stanno anche effettuando accertamenti nei confronti della persona rimasta ferita per verificare la titolarità della sua residenza nell’abitazione dalla quale è scaturito l’incendio. La squadra dei vigili del fuoco, arrivata tempestivamente sul posto, ha spento le fiamme e messo in sicurezza tutta l’area, prevenendo il rischio di ulteriori danni alle abitazioni vicine.

L’episodio ha suscitato paura e apprensione tra i residenti del complesso residenziale che, svegliati dalle fiamme, hanno assistito alle operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. E’ stato diffuso l’invito nei confronti dei residenti, da parte delle autorità, a non perdere la calma e a seguire le indicazioni degli operatori di soccorso per garantire la sicurezza e l’incolumità anche nelle prossime ore.

Pochi giorni fa un altro incendio, sulla cui origine dolosa sta indagando la polizia, era divampato in un piccolo condominio a Pesaro. In quel caso le fiamme erano partite da uno scantinato in cui, forse per uno scatto d’ira nei confronti del suo compagno, una donna di circa 40 anni, aveva appiccato il fuoco ai suoi slip. Le fiamme si erano poi propagate al divano e da lì al resto del materiale contenuto nello scantinato. Massiccio intervento da parte dei vigili del fuoco, della polizia, del 118 e anche della finanza.