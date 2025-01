Finale al cardiopalma. Ed è un punto a testa

tavullia

2

villa s.martino

2

TAVULLIA VALFOGLIA: Arcangeli, Salvatori, Pagniello (34’ st Baldelli), Marcolini, Passeri, Principi, Ferrini, Simoncini (1’ st Cesarini), Sciamanna (26’ st Castellano), Giunchetti, Cirulli. All. Arcangeli.

VILLA SAN MARTINO: Azzolini, Fabbri, Bonci (19’ pt Tartaglia), Balleroni, Cecchini, Giardini, Bartomioli, Bartolucci (19’ st Tatò Fe.), Tatò Fr. (43’ st Pasini), Paoli, Mancini Nicola (19’ st Marinelli). All. Pompei.

Arbitro: Bardi di Macerata.

Reti: 17 pt Mancini Nicola, 17’ st Giunchetti su rigore, 31’ st Marinelli, 46’ st Castellano.

Finale al cardiopalma di un derby al calor bianco davanti ad oltre 300 spettatori che termina con la divisione della posta e tante emozioni. Parte bene il Villa San Martino che prende il pallino del gioco in mano e con 4 ex fogliensi in campo gioca una buona prima mezz’ora. In questo frangente arriva il gol degli ospiti: l’ex Nicola Mancini, su cross di Balleroni, colpisce di testa ed insacca. Timida reazione locale, ci prova Cirulli, ma Azzolini è pronto. Nella ripresa reazione Valfoglia che perviene al pareggio con Giunchetti su calcio di rigore concesso per atterramento dello stesso giocatore. Insistono i locali, buona azione Giunchetti-Cirulli ma il tiro sfiora il palo. Il Villa non demorde e va in gol con il nuovo entrato Marinelli autore di un magistrale destro che batte Arcangeli. Poi in avvio di recupero arriva il pari locale con un gran tiro dal limite dell’area di Castellano. Marcello Ugoccioni