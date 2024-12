Fondazione . Fattori: premi a 44 giovani

Nella sede della Fondazione Filippo Fattori si è svolta (foto) la consegna dei riconoscimenti agli alunni che hanno documentato affezioni di rilievo di natura neurologica ed apprezzabili risultati scolastici. Evento che si ripete dal 1990 e che ogni anno supporta economicamente decine di famiglie. Quest’ anno erano ben 44 i ragazzi premiati, tutti da Luciana Fattori, madre di Filippo. A lui è infatti dedicata questa Onlus. Il ragazzo, pur soffrendo di distrofia, era riuscito a contraddistinguersi per gli importanti risultati scolastici.

Ha detto Luciana:" Sono qui per portare avanti un iniziativa a cui mio marito Giovanni teneva moltissimo. Spero di trovare una collaborazione da parte di qualche ente affinché questa associazione non rimanga un qualcosa di personale. La collaborazione fin qui è stata minima. Tuttavia voglio portare avanti questa giornata". Presente poi, anche l’avvocato della famiglia Fattori, Andrea Casula: "È giusto che questa giornata continui anche in futuro. Questa borsa di studio, oltre ad essere un importante sostegno economico, è soprattutto un fondamentale sostegno morale per tutti quei ragazzi che si sentono gratificati mediante questo premio. Oggi Luciana ha sostituito egregiamente il marito Giovanni che con passione ha dato tutto se stesso per far proseguire questa iniziativa. Durante la consegna dei riconoscimenti ho vissuto momenti toccanti che con la collaborazione di altri enti siamo intenzionati a proseguire". La premiazione ha emotivamente coinvolto tutti i presenti. Luciana, per la prima volta senza il marito affianco, visibilmente commossa ha abbracciato uno per uno tutti i ragazzi premiati che spesso le hanno ricambiato il proprio affetto con gesti genuini e profondi. Le famiglie di questi ragazzi, al termine dell’ evento non hanno potuto far altro che ringraziare la famiglia Fattori per un’ iniziativa unica, vero e proprio spiraglio di luce in questa società.

Lorenzo Mazzanti