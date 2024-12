Forza Italia lancia campagna di reclutamento giovani: Antonio Bartolomei nuovo coordinatore provinciale

Forza Italia alla riscossa. Elettorale. Perché ora si parte con una campagna di reclutamento in tutta la provincia dei giovani che vogliono aderire a questa forza politica che le urne danno in costante crescita anche sul territorio.

Il punto, anche sotto il profilo organizzativo di Forza Italia, è stato fatto ieri mattina a palazzo Gradari dove è stato ufficialmente nominato del nuovo coordinatore provinciale dei giovani: Antonio Bartolomei, 28 anni, consigliere comunale eletto con la lista giovani che alle ultime elezioni comunali era di supporto a Marco Lanzi, il candidato del centrodestra.

Una nomina che è avvenuta alla presenza del responsabile regionale degli ‘under’ Valerio Pignotti, del segretario provinciale Elisabetta Foschi e di quello comunale Gianmarco Cecconi. L’aria interna al partito fondato da Silvio Berlusconi è frizzante anche perché "alle ultime elezioni per i rappresentanti di quartiere ne abbiamo eletti 9 contro i tre della precedente tornata", dice il segretario pesarese del partito di Berlusconi Gianmarco Cecconi.

E sul partito che sta riscuotendo successo il timbro sopra lo mette anche Elisabetta Foschi "perché stiamo partendo con la campagna di tesseramento dei giovani ed abbiamo anche iscrizioni che arrivano da ragazzi di 14 anni. E Antonio Bartolomei è un giovane con una grande voglia di fare e con un entusiasmo contagioso".

Un "ingaggio", quello del giovane consigliere comunale da parte di Forza Italia che il coordinatore comunale del partito Gianmarco Cecconi, facendo un parallelo calcistico, associa ad una specie di Messi della politica. Comunque la "mission" è quella di cementare le basi di Forza Italia andando poi sul territorio in maniera capillare con la nomina di una serie di responsabili comune per comune.

"Mi sono preso questa bicicletta ed ora inizierò a pedalare con tanto entusiasmo", ha detto ieri mattina Bartolomei dopo tutti i discorsi di rito. "Il mio lavoro sarà quello che costruire un gruppo di giovani anche perché in provincia non c’è mai stato un coordinatore e quindi partiamo adesso e, oltre a Pesaro, vorrei creare una base giovanile anche a Fano e a Urbino come punto di partenza di questo lavoro che sta prendendo il via".

"Vedo – prosegue il neo coordinatore provinciale – che ci sono molti giovani che credono nei nostri valori e per quello che riguarda me è vero che sono stato eletto con una lista civica, ma non ho mai nascosto, e lo ho sempre detto pubblicamente anche attraverso i social, che il mio partito di riferimento era quello fondato da Silvio Berlusconi".

"Diciamo – conclude Antonio Bartolomei – che quella della lista di appoggio a Marco Lanzi alle comunali è stata l’occasione per scendere in politica in maniera attiva. Una decisione, la mia di passare con Forza Italia, che è maturata a ottobre e quindi nemmeno tre mesi fa".