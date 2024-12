Fosso, un altro ko: l’Avezzano vola con i rigori

1

Avezzano

3

FORSEMPRONESE (4-4-2): Amici 6; Tamburini 6 (13’ st Torri 6,5), Urso 6 (41’ st Bianchi ng), Camilloni 6, Procacci 6,5; Bucchi 6 (38’ st Pandolfi L. ng), Fraternali 6 (13’ st Amerighi 6), Conti 6,5, Pandolfi R. 6,5; Casolla 6 (43’ st Broso ng), Kyeremateng 6. All. Fucili.

AVEZZANO (4-4-2): Cultraro 6; Ferrandino 6, Sbardella 6, Quaranta 6 (13’ st Graziano 6), Verna 6; Luciani 6; Mascella 6, Bassini 6 (41’ st De Lorenzo ng), Allessi 6; Ferrari 6,5 (44’ st Passawe ng), De Silvestro 6,5 (44’ st Coiro ng). All. Pochesci.

Arbitro: Rossini di Torino.

Reti: 10’ e 40’ Di Silvestro (rig.); 17’ st Ferrari; 22’ st Torri.

Partita disgraziata per la Forsempronese, la quattordicesima di andata casalinga. Ospite è l’Avezzano, che viene da otto sconfitte su tredici partite (ma che con Poschesci in panchina ha cambiato marcia) e se ne torna a casa col bottino pieno. Lo fa con una gara fatta di pressing e ripartenze ficcanti, laddove invece Fossombrone ci pare abbia mostrato alcune incertezze in tema di possesso palla (sulle seconde soprattutto) e puntualità difensiva. Non che i padroni di casa non abbiano avuto le loro occasioni, va detto, soprattutto nella ripresa, ma per un motivo o per l’altro (vuoi sfortuna, vuoi precipitazione) non hanno mai sortito l’effetto sperato. Nei primi otto minuti di partita non succede nulla, fase di studio come si dice. Dopodiché alla loro prima puntata offensiva gli abruzzesi passano in vantaggio. Lo fanno di rigore, causa atterramento di Ferrari a opera di Tamburini, al 9’. Sul dischetto si porta Di Silvestro e non sbaglia: 0-1. Al 29’ si fa vedere il Fossombrone, con un diagonale rasoterra di Conti che si perde di non molto oltre il secondo palo: peccato. Al 35’ c’è un salvataggio in extremis di Procacci, che leva la palla dalla porta praticamente sulla linea, dopo che Amici se n’era uscito un po’ avventurosamente.

Al 38’ l’occasione più grossa per il Fossombrone si infrange contro il palo: il tiro era stato di Conti. Passano due minuti e l’Avezzano segna ancora, anche stavolta dal dischetto: fallo di Amici su Ferrari, ancora lui, e dagli undici metri segna nuovamente Di Silvestro: 0-2 (40’).

Il tempo si chiude con un’occasione per Casolla, al 45’, ma Cultraro non si scompone. Al 17’ della ripresa il gol che chiude definitivamente i conti: la mette dentro Ferrari sulla respinta di Amici di un altro tiro avezzanese: 0-3. Due minuti più tardi arriva il gol della bandiera per i metaurensi: la mette dentro Torri da due passi. È l’1-3 conclusivo.

Adriano Biagioli