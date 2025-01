Fossombrone, domani il funerale del prof Gori

Si svolgeranno domattina a Sant’Agostino, a Fossombrone, i funerali del professor Giancarlo Gori (alle 11). Classe 1939, Gori è stato un uomo di cultura a tutto tondo. Un maestro di “humanitas“, come hanno voluto ricordarlo le ragazze della classe quinta A del 2000. Laureato in lingue e letterature antiche, Gori fu ad esempio tra i promotori, esattamente 50 anni fa, degli scavi nel sito dell’antica Forum Sempronii. Assieme al compagno di università Mario Luni, seppe dare contesto e significato ai reperti che venivano alla luce dagli scavi di San Martino del Piano. E poi, sotto l’amministrazione Pelagaggia, fu anche direttore del Museo archeologico Vernarecci, veste nella quale seppe dare impulso a percorsi divulgativi sia per gli studenti che per gli adulti.

Fu anche vicepresidente della Fondazione del Monte di Pietà e così vuole ricordarlo Lorenzo Fiorelli, l’attuale presidente: "Il presidente della Fondazione Monte di Pietà di Fossombrone, il cda, il collegio sindacale e i collaboratori tutti esprimono il loro più profondo cordoglio per la scomparsa del professor Giancarlo Gori, a lungo stimato vicepresidente, il quale ha realizzato numerose pubblicazioni e contribuito incessantemente alle attività culturali sostenute e promosse dalla Fondazione. La sua dedizione, competenza e umanità rimarranno un esempio per tutti noi. In questo momento di dolore, la Fondazione si stringe con affetto alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene".

Così, infine, lo ricordano il sindaco Giuseppe Paolini (presidente della Provincia) e l’amministrazione comunale di Isola del Piano: "Uomo di grande spessore umano e culturale che ha dedicato la propria esistenza all’insegnamento scolastico, alla divulgazione della cultura e alla famiglia, porgiamo a tutti i suoi congiunti il sincero e sentito cordoglio per la perdita di un grande uomo che con il suo impegno ha contribuito alla diffusione del sapere e della conoscenza oltre tutti i confini della propria comunità di origine e apparteniamo grati per essere stati avvalsa della sua preziosa collaborazione". Giancarlo Gori lascia la moglie Fulvia e le figlie Francesca e Federica. Le sue spoglie saranno tumulate nel cimitero dell’Annunziata.

a. bia.