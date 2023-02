"Fossombrone è in forte ripresa: il merito è della giunta Berloni"

Secondo il vice sindaco Michele Chiarabilli, con la giunta Berloni la città sarebbe in netta ripresa. Bella forza, si potrebbe obiettare, dopo lo stop per la pandemia non si poteva che risalire. Ma per Chiarabilli saremmo di fronte non a un semplice "rimbalzo" fisiologico, ma a una ripresa che sarebbe merito della giunta Berloni, che avrebbe ridato slancio al Comune dopo la parentesi 5Stelle. Scrive il vice di Massimo Berloni: "Possiamo affermare con soddisfazione che Fossombrone è in netta ripresa anche in termini di investimenti da parte dei privati, oltre alla notevole mole di opere progettate e finanziate dalla giunta (oltre 2,5 milioni solo nel 2022). Questa iniezione di fiducia non era certo scontata al momento dell’insediamento e non a caso abbiamo dovuto prevedere il potenziamento del personale nei settori urbanistica e lavori pubblici. La macchina amministrativa era completamente bloccata. Con l’arrivo del nuovo responsabile dell’Urbanistica nel 2022, abbiamo incassato 92.571 euro per concessioni edilizie (27), segnalazioni di inizio attività (109) e comunicazioni di inizio lavori (90), più 83 mila e rotti derivanti da sanzioni. Il tutto per un incremento totale del 25% rispetto al 2021 e del 65 % rispetto al 2020".

Ne consegue, secondo Chiarabilli, che "Fossombrone sta ritornando a essere un’attrazione anche per gli investimenti privati, che rappresentano il “sale“ dello sviluppo economico". Le case popolari: "C’erano 10 case comunali di “edilizia popolare“ non utilizzate e con domande inevase dal 2017; persone che non stavano benissimo dal punto di vista socio-economico. Quest’anno è stata fatta finalmente una graduatoria e sono state assegnate tutte".

a. bia.