Fossombrone, ufficiale l’arrivo di Bianchini. Confermato Santini, mister in seconda

Il S.Orso ha ufficializzato l’ingaggio di Luca Grandicelli. Lasciano il S.Orso i seguenti calciatori: Luca Cotignola, Leonardo Nardini, Alberto Paolini e Daniele Rossini. Ufficiale a Fossombrone l’arrivo di Andrea Bianchini, portiere. Voci di mercato parlano di un interessamento della Maceratese per il difensore Niccolò Urso, classe ’99 della Forsempronese, ma il club del presidente Nardini difficilmente si priverà dell’apporto di un calciatore che anche nella passata stagione ha messo in luce tutte le sue qualità. Sempre il Fossombrone ha confermato Giovanni Santini come allenatore in seconda. Confermato al Vismara Calcio per la settima stagione consecutiva il difensore Marco Capomaggi, classe 2000. Il reparto arretrato dell’Atletico River Urbinelli ha un nuovo calciatore, si tratta di Andrea Licari, classe 1999, nelle ultime 3 stagioni all’Hellas Pesaro, ed in precedenza due promozioni all’attivo con Tavullia dalla Seconda alla Prima categoria e con Santa Veneranda dalla Prima categoria alla Promozione. Nicolò Santini (classe 1999) è ufficialmente il nuovo portiere della K Sport Montecchio, in precedenza ha militato nell’Alma Juventus Fano e poi nel Fabriano Cerreto. Altre conferme in casa Cagliese. Resteranno giallorossi Alessandro Bianchi, classe 2004 esterno, Riccardo Tenaglia, difensore classe 2005 e i calciatori Christian Pieri 2004, Alberto Pieretti.e Alessio Angeloni. Il Lunano ha confermato Alex Baldelli, centrocampista classe ‘93 e Giovanni Liera, difensore classe ‘96. L’Urbania ha confermato l’attaccante Joel Nunez reduce da nove gol nella passata stagione.

Amedeo Pisciolini