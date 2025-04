Frontone, sindaco ancora in prima linea per i servizi

"Domenica scorsa – fa sapere il sindaco di Frontone Tagnani- ho avuto il grande piacere di essere seduto al tavolo organizzato dall’ Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (Uncem) Marche presso la città di Ascoli Piceno, in cui erano presenti il presidente di Uncem Nazionale Marco Bussone, di Uncem Marche regionale Giuseppe Amici, il senatore e commissario alla ricostruzione post sisma Castelli e l’assessore regionale Antonini, insieme ad alcuni sindaci del territorio. Gli argomenti di discussione sono stati incentrati sulle politiche della montagna e sulla strategia nazionale delle aree interne". "È stato un confronto importante - spiega il primo cittadino di Frontone - dove ho rappresentato le difficoltà del territorio, con le sue opportunità e dove ho sottolineato la gravità della perdita dei servizi e il mancato riconoscimento di meccanismi di deroga, che permettono alle aree interne di mantenere gli stessi servizi. Abbiamo bisogno di una politica per le zone interne maggiormente incisiva, che sappia combattere lo spopolamento dei territori collinari e montani". "Torno arricchito – aggiunge Tagnani- da un bel confronto e ancora più consapevole che, nonostante le difficoltà attraversate dalle zone montane della Regione Marche, devastata da terremoti e alluvioni, possiamo ancora essere una parte socioeconomica fondamentale dell’Italia". Nel frattempo Tagnani porta avanti la sua ‘battaglia’ per il mantenimento dello sportello bancario Intesa Sanpaolo e a questo proposito nei giorni scorsi si è recato ad Arcevia dove è stato ricevuto dalla collega sindaca. "Marisa Abbondanzieri - dice Tagnani- persona politica di grande rilievo ed ex parlamentare, si batte con passione per il proprio comune contro la desertificazione bancaria e contro la perdita dei servizi in generale".

Amedeo Pisciolini