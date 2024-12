Fucili: "Siamo stati bravi a non disunirci". Clementi: "Mi è piaciuta la reazione dei miei"

Questa la disamina della partita del mister della Forsempronese, Michele Fucili: "È stata una gara in cui siamo partiti molto bene. Nei primi venti minuti abbiamo creato due o tre situazioni importanti, siamo andati in vantaggio e poi la Vigor è tornata a farsi vedere. C’è un po’ di rammarico per il fatto che abbiamo concesso due reti piuttosto evitabili: a parte quel disgraziato errore tecnico, abbiamo regalato troppo. Siamo passati da un momento di euforia a trovarci sotto, e contro una squadra tecnica e di qualità come questa poteva essere una mazzata, invece siamo stati bravi a non disunirci e a recuperarla. Nel secondo tempo siamo tornati fuori creando delle situazioni che potevano portarci a tornare in vantaggio. In definitiva è stata una partita è stata molto combattuta, la Vigor ha le sue qualità, noi abbiamo le nostre. Penso che il pareggio sia giusto, e sono contento perché abbiamo creato tanto. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo limitato molto la Vigor, non concedendo situazioni pericolose".

Dopo tre sconfitte e due pareggi si cerca di chiudere l’anno in crescita. "Al di là del risultato, che purtroppo fa sempre la differenza, noi avevamo bisogno di tornare a fare questo tipo di prestazioni, l’abbiamo fatta domenica scorsa e oggi, con sofferenza. Il campionato è questo, basta vedere i risultati che ci sono negli altri campi, quindi dobbiamo solo continuare così, una partita alla volta…".

Così invece ha visto la sedicesima di andata mister Clementi, il tecnico della Vigor: "Sicuramente non abbiamo difeso bene sul loro primo gol. Sapevamo quanto sono pericolosi i nostri avversari e abbiamo pagato subito. diciamo che sulle palle inattive dobbiamo fare più attenzione. Però mi è piaciuta moltissimo la reazione della squadra, che non si è disunita, non si è spaventata e ha provato a fare la partita. Siamo riusciti a ribaltarla subito e poi abbiamo subito un gol come il primo – ha detto Clementi –. Credo che sia stata una partita molto equilibrata. Nel secondo tempo si è giocato sicuramente un po’ di meno, ma credo che dare continuità al gioco non fosse così facile. Tra l’altro i giocatori avevano un equilibrio molto precario, viste le condizioni del campo. Ma c’è stata buona volontà da parte di tutti. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra, mi è piaciuto il coraggio, mi è piaciuta la voglia di non mollare. E’ un pareggio che credo sia giusto in virtù di quello che si è visto in campo".

a.b.