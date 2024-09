Fumo in tribunale, tutti fuori. Pasticcio provocato dall’impianto

Sembrava un incendio invece era uno sbaglio. Evacuazione ieri mattina del tribunale di Pesaro con rinvio di tutti i processi e delle cause civili per un apparente allarme incendio. Fumo ovunque ma in realtà era fumo scaturito dal sistema antincendio che ora, invece dell’acqua, utilizza questo prodotto che inibirebbe le fiamme emettendo anche un odore repellente. Il problema nasce dal contatto con le persone che può causare problemi al sistema respiratorio e quindi è stato necessario far uscire subito tutti.

I vigili del fuoco hanno appurato che non c’erano problemi di fiamme ma il guaio provenivano dal sistema antincendio di una stanza dove facevano i lavori. Le polveri emesse per il cartongesso hanno azionato il sistema surriscaldandosi dando il via al sistema di spegnimento automatico attraverso l’immissione di fumo nella stanza incriminata. Questo ha portato alla constatazione che era impossibile rimanere nel palazzo di giustizia per cui è stata decisa dal presidente del tribunale Lorena Mussoni l’evacuazione immediata di dipendenti, giudici e cittadini in attesa di udienze e pratiche da smaltire.