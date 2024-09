Spostavano le moto e tornavano a rubarle: 3 arresti a Pesaro

Pesaro 25 agosto 2024 – Agivano in tre. Prendevano di mira una moto di grossa cilindrata parcheggiata in un marciapiede o in un cortile condominiale. Si avvicinavano, forzavano il blocco sterzo e, malgrado si disattivasse automaticamente l’accensione della moto, il terzetto riusciva a trascinarla per qualche decina di metri nascondendola in un anfratto della strada.

Soltanto qualche ora dopo, con calma, sarebbero tornati a prenderla con un furgone per poi farla sparire. Questo ‘giochetto’ è stato scoperto l’altro ieri dalla polizia chiamata da un inquilino che si era accorto dello spostamento forzata di una moto Bmw 1200 cc parcheggiata in un cortile di via Cavallotti.

Il vicino ha preso nota anche del numero di targa della vettura usata dal terzetto per arrivare sul posto. Informazioni che l’inquilino ha passato subito alla polizia. All’arrivo della volante, il trio di malviventi era sparito e la moto è stata trovata in via Romagnosi, in zona mare.

Avendo il gps, il proprietario della moto è stato il primo a ritrovarla parcheggiata in via Romagnosi, mentre la polizia ha allertato per rintracciare l’auto dei ladri. Che infatti è stata rintracciata e bloccata in autostrada, tra Marotta e Falconara, con l’arresto dei tre giovani. Ieri c’è stata l’udienza di convalida con divieto per il terzetto di rimettere piede in provincia di Pesaro e Urbino. Dagli accertamenti sui loro telefoni, si è visto che avevano fotografato altre 3 moto dopo averle spostate. Sarebbero state rubate di lì a poco. Per questo, sono state rintracciate e riconsegnate ai proprietari.