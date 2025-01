GabicceGradara ora è quinto:. Galotti punisce il Sassoferrato

GABICCEGRADARA 1 SASSOFERRATO GENGA 0

GABICCEGRADARA: Andreani, Morbidi, Costa, Semprini, Gallotti, Tombari, Magi (26’ st.Cuomo), Dominici, Barattini (25’ st. Marchetti), Rapagnani (12’ st. Finotti), Torsani (38’ st.Morini). All. Capobianco.

SASSOFERRATO GENGA: Bruni, Paoletti, Marzioni (30’st. Imperio), Di Nuzzo, Regni (42’ st. Gubinelli), Loppi, Perini (23’ st. Federici), Isla, Ricci, Piermattei, Luzzi. All. Gobbi

Arbitro: Caporaletti di Macerata

Rete: 14’ st. Gallotti su rigore.

Il GabicceGradara conquista i tre punti a spese del Sassoferrato Genga e aggancia il quinto posto in compagnia di Tavullia Valfoglia, Villa San Martino e Marina. Il gol partita al 14’ della ripresa su rigore per fallo di mano di Marzioni su cross di Magi con palla finita in calcio d’angolo: rete di Gallotti che spiazza il portiere.

Nel primo tempo al 7’ Magi colpisce il palo sul vertice dell’area piccola in acrobazia, dall’altra parte al 19’ tiro di Paoletti dal limite respinto a terra da Andreani; al 20’ Piermattei in area tira sul palo protetto da Andreani.

Ripresa: il GabicceGradara cerca il raddoppio, mentre il Sassoferrato ha cercato di colpire di rimessa. Al 43’ il presunto pareggio: Ricci per Piermattei che infila Andreani. Ma l’arbitro annulla, fuorigioco.