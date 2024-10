Gad Lerner parla del conflitto. Israele-Palestina

Sarà Gad Lerner il protagonista del nuovo appuntamento della rassegna "Incontri Capitali", che si terrà oggi alle 18.30, al Cinema Astra. Intervistato dal giornalista del TG3 Massimo Veneziani, Lerner parlerà del conflitto israelo-palestinese presentando il suo ultimo libro "Gaza. Odio e amore per Israele" (Feltrinelli). Il giornalista e saggista affronterà temi cruciali come le origini storiche del conflitto, le responsabilità delle diverse parti in causa e le prospettive future per una soluzione pacifica, offrendo una chiave di lettura indispensabile per comprendere la complessità di una situazione che da decenni tiene il mondo con il fiato sospeso.