"Gara" solidale: raccolta per l’Ant e giornata per l’autismo

Una domenica dal taglio decisamente solidale quella che si celebra oggi alla Vitrifrigo Arena. Prima di tutto per l’iniziativa congiunta "Pesaro ultras per il sociale" proposta dalla curva Marco Piccoli insieme alla Curva Prato della Vis. In occasione della partita odierna contro Reggio, e poi anche il 28 marzo in occasione di Vis-Lucchese ci saranno dei banchetti al di fuori dei propri settori per raccogliere offerte benefiche che saranno devolute all’associazione Ant di Pesaro. Il contributo servirà per acquistare delle uova di Pasqua dall’ente sopracitato che verranno poi consegnate al reparto pediatrico e oncologico di Pesaro. E’ inoltre possibile lasciare il proprio contributo nei seguenti punti di raccolta: Circolo della Vis, Caffè Zongo, Circolo del Porto, Circolo G.Rossini, Circolo di Villa Fastiggi, Bar Eri e Fedi, Circolo Falco.

Inoltre, la Lega Basket sostiene col suo patrocinio l’evento "Basket Blue Day… Un canestro per l’Autismo" per ricordare che il 2 aprile - ogni anno dal 2007 - in tutto il mondo si celebra la giornata mondiale Onu della consapevolezza sull’Autismo. Fra le associazioni che realizzeranno la 6ª edizione c’è anche un’associazione di Pesaro, Omphalos autismo e famiglie. Lo sport è un elemento importanti per la crescita di tutti i ragazzi; in particolare per quelli con autismo il basket rappresenta un gioco particolarmente adatto per vincere i propri limiti sviluppando abilità altrimenti destinate a rimanere inespresse. Nei palazzetti che ospiteranno le gare della Serie A i ragazzi, con il loro team e le loro famiglie, saranno accolti dal pubblico del basket per testimoniare ancora una volta quanto il mondo dello sport sia vicino a quello della disabilità fisica ed intellettiva.

e.f.