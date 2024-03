Giorgio Ubaldi: "Il primo nome della lista Pd sarà Marta Bruscaglia"

Marta Bruscaglia è il primo nome a comporre la lista del Pd. Lista che corre per il governo di Urbino sostenendo Federico Scaramucci come candidato sindaco, a capo della coalizione “La città che verrà“. A rivelare il nome della prima componente della lista è stato il segretario dem Giorgio Ubaldi che aggiunge: "La lista sarà presentata entro il 10 aprile".

Cosa volete rivoluzionare con questa lista?

"La retorica della destra, l’abbiamo ascoltata per 10 anni. Anche sabato scorso alla presentazione di Maurizio Gambini al terzo mandato. Il problema è il calo di abitanti, c’è ed è evidente, bisogna prenderne conoscenza per agire. Si spopola Urbino e il centro storico, di attività come di cittadini come ha riportato anche la Cna nella sua indagine. Il fatto che il sindaco attribuisca il declino di abitanti e città a Carlo Bo è una delle affermazioni più incredibili mai fatte, capisco che abbia imparato a fare provocazioni dal suo prosindaco Sgarbi. Ci si scorda però dell’impegno di Bo che ha fatto grande l’università e che insieme a De Carlo, Sicchirollo e al sindaco Mascioli negli anni ’60, hanno messo in piedi un progetto per la città che la vedesse protagonista non solo nel territorio ma anche a livello nazionale e internazionale".

Sul calo il sindaco ha però portato altri dati.

"Sui 500 nati lasciamo perdere, i parti sono avvenuti a Urbino, ma non sappiamo se quei bimbi sono residenti qua".

Quali altri sono i punti cardine per voi?

"L’ospedale, i trasporti, le scuole e le infrastrutture. Ma anche il lavoro, le frazioni e la collaborazione concreta con il territorio. Ma poi non si può di certo sottovalutare né la voce cultura né quella del turismo. Ad oggi veniamo da 10 anni di Vittorio Sgarbi, anni che hanno affossato tutto. Inoltre ci sono associazioni che da sempre stanno vicino a questa amministrazione e fanno polemiche sterili. La cultura va incentivata".

Cosa propone sulla centralità della cultura?

"Noi crediamo alla cultura ragionata e pianificata. Non a caso il primo nome che facciamo è quello di Marta Bruscaglia che ha lavorato e conosce tutti gli aspetti della cultura fino al progettare le idee. Lei sarà una delle 32 persone che comporranno la nostra lista Pd, ognuna di questa darà un contributo".

Francesco Pierucci