Giornata internazionale delle persone con disabilità: successo per 'Sei tu che vali' al Teatro Sanzio

Esibizioni travolgenti, risate, lacrime e un foltissimo pubblico. Martedì, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la quinta edizione di “Sei tu che vali“ ha fatto il pieno di emozioni ed è stata, finora, la più partecipata. "Il pubblico ha riempito anche il loggione di Teatro Sanzio – racconta l’assessore Elisabetta Foschi –. E questo con grande emozione dei protagonisti, che erano estasiati. È stata bravissima a coordinarli Valentina Bicchiarelli e loro si sono sentiti a casa. Spesso si parla di differenti abilità, ma anche in questo sono stati capaci di stupire: ciò che le istituzioni devono fare è creare le condizioni per vivere tutti al meglio, passando dall’assistenzialismo all’autorealizzazione".

Dopo un saluto del prefetto Emanuela Saveria Greco, che era in platea, è entrato Manuel De March, campione italiano di bocce, intervistato da Andrea Taffi del Tg3. "Poi si sono esibiti i ragazzi del Progetto sollievo della Coop Alpha – prosegue Foschi –, il coro “All Inclusive“, il ballerino di pizzica Manuel Anniballi con Melissa Cinquino, i “Fulminanti“, della coop Cohala, e la cantante Tatiana Severini, che ha eseguito anche una cover di “Che sia benedetta“ di Fiorella Mannoia, commuovendo tutti. Il pubblico è stato sempre coinvolto, fino a cantare, unito, “Tanti auguri a te“ a Barbara Clementi del Ristorante Giadaunpo’".

Infine, spazio a un fuoriprogramma, con la consegna di attestati a Federica Tiberi, per le decorazioni di Natale che crea, e a Fulvio Foschi, per la grande cooperazione che da anni offre al Comune.

Nicola Petricca