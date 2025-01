Giungla di bici e confusione. Ma ora il piazzale della stazione si rimette in ordine

Un intervento che serviva. Perché davanti alla stazione dei treni, da anni, c’è una specie di giungla, tra auto in divieto, bici accatastate, spazi poco chiari per disabili e non ecc.... Così, e giustamente, da martedì prossimo iniziano gli interventi delle ferrovie per riqualificare la Stazione di Pesaro. Lo spiega il Comune, che sta lavorando in sinergia con le ferrovie, in una nota. "Martedì verranno avviati gli interventi sul piazzale di stazione che sarà interessato da una riorganizzazione e ridistribuzione dei servizi e dei percorsi di accessibilità, pedonale, ciclabile e veicolare, per migliorare le condizioni di vivibilità e rendere le aree interessate più fruibili, sicure e attrattive".

"Un disagio temporaneo ma necessario per restituire alla città una struttura – quella della stazione ferroviaria – fondamentale per cittadini, turisti e pendolari. Un grazie a Rfi per la proficua collaborazione che in questi mesi stiamo portando avanti, dimostrando quanto sia prioritario il nostro lavoro a favore della città", dicono il sindaco di Pesaro Andrea Biancani, l’assessora alla Viabilità Sara Mengucci e l’assessore alle Nuove Opere Riccardo Pozzi.

L’area di cantiere interesserà la piazza Falcone e Borsellino, antistante la stazione; sarà quindi ricollocata l’area di sosta taxi mentre i parcheggi per le Prm (persone a mobilità ridotta) saranno disponibili sia fronte stazione, sia presso il Parcheggio Stazione lato Miralfiore. Viale del Risorgimento sarà a doppio senso di marcia in modo da consentire l’accesso al Parcheggio della stazione di Pesaro. Rimarranno disponibili alcuni parcheggi destinati ai motocicli che saranno ricollocati in fondo all’area di cantiere (nell’ingresso del parcheggio della stazione).

Sulla recinzione dell’area di cantiere saranno apposte le indicazioni del percorso pedonale di accesso, privo di barriere architettoniche, al fabbricato viaggiatori. Sono in corso anche i lavori di riqualificazione dell’edificio di stazione esistente sulla base di un progetto di miglioramento sismico e di razionalizzazione dei locali funzionali al servizio passeggeri; il termine dei lavori sull’edificio di stazione è previsto per settembre 2025.

Ulteriori lavori interesseranno il miglioramento dell’accessibilità ferroviaria come la riqualificazione delle pensiline ferroviarie, del sottopasso e dei marciapiedi. Sarà realizzato, poi, un nuovo fabbricato di accesso sul fronte sud. La consegna dei lavori di accessibilità, collegati alle interruzioni del traffico ferroviario, è prevista per il 2026.