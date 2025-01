Gli utili di Mms per le bollette. Ora lo dicono anche i sindaci

Un accantonamento pari al 20 per cento degli utili annuali di bilancio di Marche Multiservizi, da investire in parte in interventi per limitare la dispersione idrica, ma in parte anche per rimborsare i cittadini degli aumenti ricevuti nelle ultime bollette dell’acqua. E’ questa la proposta del sindaco di Mombaroccio, Emanuele Petrucci, inviata ieri ai soci di Marche Multiservizi e ai sindaci del territorio, anche in seguito alle proteste che si sono levate dei cittadini a causa degli aumenti delle tariffe del servizio idrico, pari all’8%: "Sulla dibattuta questione, per cui da un lato si aumentano le tariffe per le utenze idriche e dall’altro si ripartiscono utili derivanti dalla gestione dello stesso servizio – scrive Petrucci – mi permetto di sottoporre una proposta: a fronte dei notevoli investimenti necessari per la mitigazione della dispersione idrica che coinvolge tutti i comuni della nostra provincia (e non solo), propongo come sindaco di Mombaroccio e socio di Marche Multiservizi un accantonamento sugli utili annuali di bilancio per una quota del 20%. Questa quota dovrà essere utilizzata in termini di cofinanziamento di bandi o di impegni finanziari da attivare sulla scorta di un cronoprogramma da stilarsi sulla base di precise priorità, come rischi di dissesto o dispersione idrica. Tale quota del 20% dovrà consentire anche rimborso per gli anni 2024/2025 a storno (parziale) dell’aumento dell’8% applicato sulle utenze da parte di Marche Multiservizi".

In merito al progetto di miglioramento delle reti idriche, Emanuele Petrucci fa riferimento al "cofinanziamento Pnrr, che obbliga alla copartecipazione all’intervento: un’occasione a cui non si poteva rinunciare, anche a fronte della vetusta condizione delle nostre condotte, che non possiamo più permetterci di rimandare. La proposta dell’accontamento del 20% degli utili – aggiunge – arriva anche per rendere più chiara questa compartecipazione e per rendere strutturali gli interventi. La quota del 20% è stata pensata sulla base di una media degli utili degli ultimi cinque anni di Marche Multiservizi, che oscillano tra i 13 e i 15 milioni di euro. Si tratta dunque di una cifra tra i 2,5 e 3 milioni di euro". Petrucci conclude: "In caso di condivisione della proposta, la sua formalizzazione potrà avvenire in sede di discussione del bilancio".

Alice Muri