Gradara celebra la notte bianca degli innamorati

Gradara, celebre scenario di una delle storie d’amore più appassionanti della letteratura, anche quest’anno partecipa alla Notte bianca degli innamorati. Si inizierà sabato 22 giugno, giorno in cui il borgo accoglierà dentro le sue mura medievali tutti gli innamorati che decideranno di trascorrere questa serata speciale passeggiando mano nella mano per le vie del centro storico e visitando la suggestiva Rocca e il Museo Marv. Il programma della Notte Romantica nel borgo è pensato per sedurre tutti i sensi: si inizia alle 18 al Marv con la presentazione del volume di studi dedicato ad Anselmo Bucci, protagonista di una mostra che ha affascinato i visitatori del museo con le sue opere seducenti. In questa occasione, inoltre, sarà possibile visitare la rassegna di arte diffusa Gradara Contemporanea ospitata al Marv e in altre tre sedi: Villa Il Conventino, Al Giardino Segreto e Rocca di Gradara.

Si continua poi alle 19 proprio alla Rocca, precisamente nei suo arioso giardino degli ulivi Rocca con "Bagno di poesie d’amore e suoni", momento di riflessione e meditazione per le coppie prima del tramonto a cura di Alessia Serretti Gattoni. Alle 20, e successivamente alle 22.15, la Rocca sarà visitabile seguendo uno speciale percorso guidato all’insegna del romanticismo intervallata da piccoli istanti golosi.

La fortezza malatestiana, inoltre, sarà anche la cornice del concerto alle 21.15 di Planquartet Ensemble musicale degli studenti del Conservatorio Koninklijk di Anversa composto da Edoardo Brandi (violino), Alejandro Sierra Alzate (violino) Abraham Constantino Noguera (viola) Nadia Plancarte Huamantalla (violoncello).