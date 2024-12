"Grazie per i sacrifici che avete fatto. Solo ora lo capisco"

"“Pizza“ è la prima parola che ho sentito e che probabilmente, da bambina, ho pronunciato". Camilla Fulvi, 29 anni, è la figlia di Gabriele e Paola Fulvi, titolari della storica pizzeria in via Zongo che ieri ha chiuso i battenti dopo che il nonno Otello la fondò 69 anni fa. Con i genitori ad un passo dalla pensione la giornata di ieri è stata campale: soprattutto per i sentimenti e le emozioni provate. Con lo sguardo amorevole ha seguito padre e madre sfornare le ultime pizze. "Non nascondo che è stato difficile per me non avervi mai a casa – ha scritto, rivolta ai genitori –, anche se ho avuto la fortuna di crescere con dei nonni speciali. Ma quando ho visto gli occhi di tutta quella gente che è passata anche solo per abbracciarvi e salutarvi, mi si è riempito il cuore e ho capito quanto siete stati straordinari, quanto amore avete donato, quanti sorrisi e quanta gentilezza avete regalato. Sono emozioni che lasceranno sempre un’impronta nel tempo. Siete stati una squadra fortissima. Grazie per tutti i sacrifici che avete fatto che solo ora comprendo. Vi meritate ora tanta felicità ma soprattutto inizia un nuovo capitolo, finalmente possiamo godere di più il nostro stare insieme, la nostra quotidianità familiare. Grazie di tutto a voi e un grazie fin lassù ai nostri due angeli che hanno permesso tutto questo".