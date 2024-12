Green, istruzione e turismo mondiale. Gambini: "Ecco la città del futuro"

Dopo sei mesi "di collaudo", l’amministrazione comunale vuole accelerare, perché c’è alle porte un anno con tanti progetti. Il sindaco Maurizio Gambini ha definito così il primo semestre del suo terzo mandato, un necessario periodo di assestamento, per una Giunta mai tanto ampia e con sei assessori di prima nomina: "Li ringrazio – ha detto –. Finora mi ero tenuto tante deleghe, adesso ragioneremo su come riorganizzare la macchina. Il 2025 sarà complicato, ma parte bene, perché tutti i progetti Pnrr sono completati o in atto e i residenti sono in crescita. Insieme all’assessore Francesco Guazzolini voglio proporre investimenti sulle energie rinnovabili, su cui si baserà la sostenibilità economica e ambientale del futuro".

Infine, sulle questioni capitale della cultura europea e Provincia di Urbino: "Il lavoro che in questi cinque anni andavo fatto non è stato fatto, ma con i sindaci Andrea Biancani (Pesaro) e Luca Serfilippi (Fano) dopo il 6 gennaio lavoreremo alla candidatura. Però non scarto l’idea di ragionare con la Civitas appenninica e non ho abbandonato quella della Provincia di Urbino". Anno cruciale per Giulia Volponi, assessore all’Urbanistica, con vista sul nuovo Piano regolatore: "Abbiamo ricevuto un finanziamento dalla Regione per redigerlo. Questa sfida ci consentirà di dare attenzione alla Urbino di oggi e di definire la Urbino che vogliamo: i confronti sono già cominciati". Cospicuo stanziamento per le Politiche sociali, dice Elisabetta Foschi, con oltre 4 milioni a bilancio "e investimenti, tramite Pnrr, per una nuova casa del Dopodinoi. Poi cercheremo di dare risposte all’autismo e di farci riconoscere i posti di residenzialità per l’Alzheimer. Per le Politiche giovanili, nel 2025 finiranno i lavori alla Data e c’è l’idea di creare un centro d’ascolto per i giovani". Marianna Vetri parla di una progressiva "riorganizzazione di tutti i settori del Comune", in merito al Personale, e di "nuove misure introdotte per il benessere dei lavoratori. Per le Infrastrutture sportive è in corso una riorganizzazione strategica in poli, funzionali ad attività agonistiche, sociali e aggregative". Tema Cultura, con Lara Ottaviani: "Nel 2025 si celebreranno Accademia di Belle arti e Scuola del Libro e le Sale del Castellare saranno dedicate a loro per la maggior parte. Vogliamo anche proseguire il percorso avviato dalla Galleria nazionale delle Marche su Barocci e concretizzarne uno su Comandino. Per i trasporti, lavoriamo al Piano urbano della mobilità sostenibile e in centro storico punterò sugli arredi".

Francesca Fedeli, assessore alle Attività produttive, ha detto che si sta per concretizzare la certificazione Dop per la crescia sfogliata: "Ci aiuterà a sviluppare un progetto sulle eccellenze. Per i Rapporti con gli enti, non è vero che non abbiamo rapporti con l’Università, anzi, e vorrei aprire un tavolo con tutte le nostre realtà. C’è poi la volontà di realizzare la strada dalla costa verso Urbino, ma sogno di portare qui una facoltà di Medicina". Guazzolini, per il Turismo, guarda oltreconfine: "Proseguiremo la collaborazione con la Camera di commercio di Nizza, estendendola al nord della Francia, e lavoriamo per dei gemellaggi: con Blois, già definito, e con York. Strategico sarà creare una Destination management organization nel territorio. Infine, abbiamo ottenuto 25mila euro per sviluppare la Festa dell’aquilone". Intanto, l’assessore Gian Franco Fedrigucci annuncia due eventi sportivi: "L’1-2 marzo avremo i campionati italiani master di scherma, il 12-13 aprile un torneo di taekwondo. Daremo anche tanto spazio all’outdoor. Per la Protezione civile, stiamo ultimando il piano di gestione del rischio del sito Unesco e lavorando a un’app che conterrà allerte meteo e piano comunale". Sull’Istruzione, Massimiliano Sirotti sottolinea "l’aumento dei posti negli asili nido e la costruzione di altre strutture. C’è grande collaborazione con le scuole. Per la Valorizzazione dei borghi, stiamo spingendo per dare al turista la possibilità di visitare un ampio territorio. Infine, abbiamo convocato le associazioni per coordinare gli eventi del 2025".

Nicola Rossi ha esposto gli aggiustamenti in corso con la Polizia locale: "Da gennaio, Sassocorvaro Auditore entrerà nel consorzio costituito con Petriano e Montecalvo. Poi abbiamo chiesto al Ministero di installare telecamere anche alle uscite dal centro storico, per vigilare sul rispetto dei permessi temporanei, e pensiamo di implementare i controlli in presenza. Sul lato delle Società partecipate, sto cercando di calibrare l’attività".

Nicola Petricca