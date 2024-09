Guerra alla sosta selvaggia: "Basta scooter in divieto". Ipotesi parcheggi multipiano

Guerra dichiarata alla sosta selvaggia dei motorini in zona mare. "La sosta disordinata degli scooter ammassati sopra i marciapiedi, resi del tutto impercorribili da pedone e da persone con disabilità, è inaccettabile" protesta il sindaco Andrea Biancani. Quindi? "Comune e Pesaro Parcheggi – annuncia Biancani – lavorano ad un progetto condiviso per ripensare la sosta lungo le vie". Nelle scorse settimane, insieme agli assessori Sara Mengucci, Mila Della Dora e Riccardo Pozzi, il sindaco ha fatto un sopralluogo per individuare nuove aree per la sosta nella zona di Levante che è appunto quella più “critica”. "Stiamo cercando soluzioni per l’inizio della prossima stagione estiva".

Ieri in Comune si è svolto un incontro con Aspes e Pesaro Parcheggi: "Con l’assessore Sara Mengucci abbiamo chiesto – osserva il sindaco – che venga realizzato uno studio tecnico ed economico di fattibilità. In base all’analisi vorremmo definire un progetto per individuare le aree in zona centro-mare interessate dal problema. In quelle aree verificheremo la possibilità di realizzare parcheggi multipiano. Pensiamo ad una nuova politica della sosta". Al momento sono state individuate diverse ipotesi, almeno otto, che saranno oggetto dello studio di fattibilità che Comune e Pesaro Parcheggi porteranno avanti insieme. "Considerando che la nostra è una città d’epoca romana – dice Biancani – l’idea non è quella di scavare per realizzare un parcheggio sotterraneo, quanto, piuttosto, costruire strutture in superficie. L’obiettivo è quello di disincentivare la sosta, quella prolungata, lungo le strade della città, cercando di promuovere l’uso delle strutture che verranno realizzate". Oggetto di revisione sarà anche l’impiego del servizio navetta. L’amministrazione vorrebbe potenziare quella che accompagna i turisti in panoramica.