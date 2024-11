Guida Michelin, due conferme:. Ciotti e Di Fabio ancora stellati

Nessuna nuova stella, ma solo conferme. La guida Michelin ha distribuito ieri i nuovi riconoscimenti, confermando le due stelle Michelin per la provincia di Pesaro-Urbino: "Nostrano" di Stefano Ciotti a Pesaro e "La Gioconda" di Davide Di Fabio a Gabicce. Un po’ poco se si pensa a quanto il territorio ha espresso in passato con Symposium di Cartoceto, Giardino di San Lorenzo in Campo, "Da Teresa" dell’hotel Principe a Pesaro, ed esprime tutt’ora con ristoranti come "Al Mare" di Fano, "Lo Scudiero" di Pesaro e "Ponente" di Urbino, solo per citarne alcuni, che esprimono valori enogastronomici altissimi. Per Stefano Ciotti di Nostrano "confermasi non è mai scontato e questo resta un grande risultato. Merito di uno staff collaudato e capace , del mio secondo Fabio Pellizzaro, e del maitre sommelier Ion Chelici che ci aiutano a crescere. Il piatto che più ci rappresenta? La pappardella ripiena con cacio e pepe e il guazzetto di calamaretti e vongole, incrocio di culture di mare e di terra.

Davide Di Fabio della "Gioconda", dice: "Siamo molto felici, è il risultato del nostro impegno e della volontà di migliorarci amando il luogo in cui lavoriamo, andando oltre una cucina o offrendo ai nostri clienti anche camere e spiaggia in estate"

Tra le presenze anche l’osteria "Dalla Peppa" di cui la Michelin cita "la proposta decisamente tradizionale, ricordo e omaggio alla lunga storia della Peppa", citando "la pasta fresca con sfogline all’opera, tartufi di stagione e la cucina di mare del venerdì". Martina Carloni dice: "Essere confermati ogni anno in guida è una grande sfida che stimola a fare sempre meglio e far crescere lo staff e i ragazzi giovani".

Davide Eusebi