Hangartfest si lega a Villa Imperiale. Due giorni di performance dedicate

Un fine settimana in Villa. Hangartfest, festival di danza contemporanea, avvia la collaborazione con Villa Imperiale che ospiterà quattro performance site specific. Domani, doppio appuntamento alle 15 e alle 18 per la prima assoluta del nuovo lavoro di Andrea Baldassarri, "Dalla Terra", creato per la scultura monumentale ospitata nel parco di conifere di Villa Imperiale. Essenza della performance, che vede in scena Emily Heather Manica e Baldassarri, è il rapporto tra l’essere umano e la natura, tema che accomuna la ricerca del coreografo con quella dell’installazione. "La timidezza delle chiome" è invece un progetto di Atelier Poem, Alice Cecchini e Roman Joliy Architectes a cura di Alessandra Castelbarco Albani e Marco Di Nallo, prodotto da Wooden Houses Srl con il sostegno di Cigala’s, che gode del patrocinio di Pesaro 2024 Capitale italiana della cultura e dell’Ordine degli Architetti della provincia. L’evento performativo mette in dialogo l’autenticità della natura con la sua rappresentazione simbolica e prevede la presenza di un nudo integrale. Dopo la replica, incontro con l’artista. Si consigliano scarpe comode.

Domenica, alle 18, "Matermorfo", performance creata per il Cortile Roveresco a Villa Imperiale e presentata in prima assoluta da Masako Matsuhita e Bruixes_Lab. Realizzato in collaborazione con Umanesimo Artificiale, approfondisce la relazione tra corpo e tecnologia. La "simbiosi materica" supera le rappresentazioni convenzionali del corpo e diventa partecipante attivo, generando materia durante il movimento. Fanno parte di Bruixes_Lab Giulia Tomasello, interaction designer che combina biohacking e tecnologia indossabile, e Cristina Dezi, artista e designer queer che sperimenta sulla biomaterialità e sui dispositivi indossabili. Anche in questo caso sarà presentei nudo integrale. Al termine, incontro con gli artisti. Info: www.hangartfest.it

b. t.